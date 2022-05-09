Кто больше всего подвержен зависимости от TikTok

«Хотя большинство пользователей не имеют проблем с TikTok, исследование показывает, что риск чрезмерного и возможного проблемного использования существует и связан с неадекватным поведением, которое потенциально может негативно повлиять на повседневную жизнь людей», — отметили исследователи.

Испытуемые заполнили анкету и рассказала, есть ли у них навязчивые мысли о приложении, желание использовать приложение, чтобы забыть о личных проблемах и т.д. Результаты показали, что 6,4% пользователей TikTok рискуют стать зависимыми от соцсети. Наиболее подверженными этому риску оказались одинокие женщины.