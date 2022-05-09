Наука и технологии
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Кто больше всего подвержен зависимости от TikTok

Показало исследование
Исследователи из Университета Тринидада и Тобаго проанализировали 173 пользователя TikTok, чтобы выявить наиболее явные признаки зависимости от приложения. Они смогли определить группу, которая наиболее подвержена такой зависимости.
Кто больше всего подвержен зависимости от TikTok

«Хотя большинство пользователей не имеют проблем с TikTok, исследование показывает, что риск чрезмерного и возможного проблемного использования существует и связан с неадекватным поведением, которое потенциально может негативно повлиять на повседневную жизнь людей», — отметили исследователи.

Испытуемые заполнили анкету и рассказала, есть ли у них навязчивые мысли о приложении, желание использовать приложение, чтобы забыть о личных проблемах и т.д. Результаты показали, что 6,4% пользователей TikTok рискуют стать зависимыми от соцсети. Наиболее подверженными этому риску оказались одинокие женщины.

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