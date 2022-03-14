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Кто быстрее: Усейн Болт или динозаврНаука — это весело
Американский преподаватель физики использовал оцифрованные данные с Чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2009 году, а также результаты биомеханических исследований, чтобы узнать, кто быстрее — Усейн Болт или динозавр.
Профессор Скотт Ли (Scott Lee) из Университета Толедо предложил своим студентам определить, кто будет победителем в гипотетическом забеге на 100 метров между рекордсменом Усейном Болтом и тероподом Dilophosaurus wetherilli. Сам профессор опирался на данные. И они показали безоговорочную победу человека. Усейн Болт победил бы с отрывом в две секунды.
Скорость Болта стремится к значению, соответствующему максимальной скорости — 12,08±0,04 метра в секунду. А вот у динозавра максимальную скорость оценили как 10,5 метра в секунду. Плюс у Болта есть преимущество в начальном ускорении.
Источник: N+1