Кто быстрее: Усейн Болт или динозавр

Профессор Скотт Ли (Scott Lee) из Университета Толедо предложил своим студентам определить, кто будет победителем в гипотетическом забеге на 100 метров между рекордсменом Усейном Болтом и тероподом Dilophosaurus wetherilli. Сам профессор опирался на данные. И они показали безоговорочную победу человека. Усейн Болт победил бы с отрывом в две секунды.

Скорость Болта стремится к значению, соответствующему максимальной скорости — 12,08±0,04 метра в секунду. А вот у динозавра максимальную скорость оценили как 10,5 метра в секунду. Плюс у Болта есть преимущество в начальном ускорении.