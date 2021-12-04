Кто чаще путает рабочие и личные чаты — мужчины или женщины

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Кто чаще путает рабочие и личные чаты — мужчины или женщиныИ часто ли бывают последствия от таких ошибок
Портал для поиска работы SuperJob провёл опрос среди пользователей и узнал, путали ли они рабочий и личный чаты в переписке. Как оказалось, это делал каждый восьмой россиянин.
По результатам опроса, 12% респондентов путали рабочие и личные чаты. У 10% всё обходилось без последствий. Большинство прокомментировало это так: «Писала мужу, отправила коллеге, всё быстро разрешилось и никто не пострадал»; «Успевала удалить»; «Случайно отправила стикеры, быстро обнаружила и удалила». А вот 2% россиян столкнулись с последствиями от ошибки: «Начальник пожурил»; «Коллега обиделся, пришлось извиняться».
Чаще всего путают чаты мужчины и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 14%). Внимательнее всего женщины и россияне до 34 лет.
Источник: SuperJob