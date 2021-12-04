Кто чаще путает рабочие и личные чаты — мужчины или женщины

По результатам опроса, 12% респондентов путали рабочие и личные чаты. У 10% всё обходилось без последствий. Большинство прокомментировало это так: «Писала мужу, отправила коллеге, всё быстро разрешилось и никто не пострадал»; «Успевала удалить»; «Случайно отправила стикеры, быстро обнаружила и удалила». А вот 2% россиян столкнулись с последствиями от ошибки: «Начальник пожурил»; «Коллега обиделся, пришлось извиняться».

Чаще всего путают чаты мужчины и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 14%). Внимательнее всего женщины и россияне до 34 лет.