Кто ещё из животных, кроме людей, сам себе выращивает еду

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Кто ещё из животных, кроме людей, сам себе выращивает едуСпецифическим способом, но всё же
Ранее считалось, что только люди среди млекопитающих способны выращивать еду сами себе. Однако, как оказалось, есть ещё один такой вид.
Речь идёт о юго-восточных гоферах (Geomys pinetis), или карманных сусликах. Учёные утверждают, что эти животные занимаются «сельским хозяйством». Исследователи изучили поле с норами, построенными маленькими животными, и пришли к выводу, что те не просто собирают корни длиннолистной сосны, а возделывают их.
Изучая рост корней в изолированной части туннелей сусликов, исследователи подсчитали, что такая еда может обеспечить 20-60% ежедневных калорий, необходимых Geomys pinetis. Как только корни попадают в норы, их рост стимулируется экскрементами и мочой сусликов. Хотя это и не самая сложная форма ведения сельского хозяйства, исследователи говорят, что она похожа на то, что делают люди.