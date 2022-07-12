Кто ещё из животных, кроме людей, сам себе выращивает еду

Речь идёт о юго-восточных гоферах (Geomys pinetis), или карманных сусликах. Учёные утверждают, что эти животные занимаются «сельским хозяйством». Исследователи изучили поле с норами, построенными маленькими животными, и пришли к выводу, что те не просто собирают корни длиннолистной сосны, а возделывают их.

Изучая рост корней в изолированной части туннелей сусликов, исследователи подсчитали, что такая еда может обеспечить 20-60% ежедневных калорий, необходимых Geomys pinetis. Как только корни попадают в норы, их рост стимулируется экскрементами и мочой сусликов. Хотя это и не самая сложная форма ведения сельского хозяйства, исследователи говорят, что она похожа на то, что делают люди.