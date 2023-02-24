Кто их покупает? Крупные сериалы все еще выходят на дисках

С февраля прошлого года по май 2023 года чуть более 100 телевизионных релизов от крупнейших студий получат Blu-ray или 4K Ultra HD релизы на рынке.

При этом на одну только Paramount приходится более трети этих релизов. Интересно, что Paramount уделяет огромное внимание физическим релизам даже своих наиболее малоизвестных сериалов. Практически все, что выходит на Paramount Pictures, имеет как минимум Blu-ray релиз.

В отличие от них, Disney практически полностью расстался с физическими ТВ-релизами. На сегодняшний день единственным сериалом Disney+, получившим Blu-ray релиз, является фильм Питера Джексона "The Beatles: Get Back".