Кто может купить российский бомбардировщик Су-34М

Су-34 поступил на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2014 году Су-34. Он выступил как замена бомбардировщика Су-24. На вооружении ВКС России находится около 140 самолётов Су-34.

Что касается модернизации Су-34М, то она, как утверждается, вдвое превосходит параметры оригинального самолёта. У бомбардировщика есть новые датчики для наблюдения за обстановкой и поиска целей, кроме того, он может использовать новые типы ракет класса «воздух-воздух».

Из потенциальных покупателей Су-34М называют Алжир, Вьетнам, Сирию, Иран, Анголу, КНДР. Хотя сейчас Северной Корее запрещено покупать оружие, которое ещё не стоит на вооружении.