Кто обладает супериммунитетом к коронавирусу

Авторы новой работы хотели оценить уровни антител после прививки и инфицирования у привитых людей. Исследование проходило с 31 января по 18 августа 2021 года. В нём участвовали 26 полностью привитых Pfizer и BioNTech медработников, у которых впоследствии диагностировали COVID-19. До вакцинации они не болели. Также была контрольная группа из 26 человек, сделавших два укола, но не болевших после вакцинации.

Отмечается, что у тех людей, которые заболели, хоть и были привиты, наблюдались лёгкие симптомы. В итоге оказалось, что у них был повышен уровень гуморального иммунитета после прорывной инфекции. Кроме того, плазма крови переболевших после прививки показала улучшенную перекрёстную нейтрализацию.

То есть заражение SARS-CoV-2 после вакцинации вызвало «супериммунитет» против последующих возможных заражений с вирусом, в том числе опасными штаммами.