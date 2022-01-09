Кто победит в прямом столкновении — российский или американский атомный ракетоносец

Сначала в материале отметили, что длина лодки проекта «Ясень» составляет 119 метров, а водоизмещение 13 800 тонн. Вооружена она четырьмя 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и четырьмя торпедными аппаратами калибра 650 миллиметров. Также есть 24 вертикальные ракетные пусковые установки, размещённые позади рубки.

«Вирджиния» же в длину составляет 115 метров, но водоизмещение у нее в два раза меньше, чем у «Ясеня». У американской подлодки установлены четыре торпедных аппарата, которые производят пуски тяжёлых самонаводящихся торпед Mk.48 Advanced Capability (ADCAP). Также в распоряжении имеются противокорабельные ракеты UGM-84 Sub-Harpoon.

Авторы считают, что силы подлодок в борьбе один на один будут примерно равны. «Ясень» медленнее, но глубже погружается. «Вирджиния» быстрее, но не может так погружаться. Отмечается, что американская субмарина будет обладать преимуществом в гидролокационном обнаружении благодаря крупноапертурному гидролокатору. По вооружении подложки опять же примерно равны. «Вирджиния» сможет лучше выследить «Ясень», но тот способен быстро отреагировать. Тем не менее малошумность американской лодки признали важнее, поэтому отдали пальму первенства ей.