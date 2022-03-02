Кто победит в схватке между гигантской акулой и гигантским крокодилом

Другим опасным хищником является дейнозух. Это самый большой из когда-либо существовавших крокодилов. Правда, он также уже вымер. Длина его была более 10,6 метра. Передвигался он на четырёх ногах. Во рту этого крокодила находилось более 80 зубов. При помощи них животное могло захватывать пищу, а также дробить кости и конечности жертв. Сила укуса у него находилась в диапазоне от 18 000 до 102 803 ньютонов, вес был равен 5 тоннам.

Ведущий также отметил, что эти два хищника, скорее всего, в реальной жизни никогда бы не встретились. Всё дело в том, что они разделены десятками миллионов лет и жили в разных природных средах. Дейнозух охотился в болотах и реках, а мегалодон - в более глубоких водоёмах. Кроме того, акула ожидала жертву в засаде на глубине, а крокодил - на мелководье. Получается, что в каком-либо водоёме сражаться невыгодно было бы дейнозуху.

При схватке в целом у акулы было бы значительно преимущество в плане размера, и оно являлось бы главным преимуществом, так как масса тела крокодила делает маловероятным то, что он мог бы нанести серьёзные травмы мегалодону. Следовательно, победителем стал бы мегалодон, то есть акула.