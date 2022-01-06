Кто сильнее: американские корабли или российские подлодки

Кто сильнее: американские корабли или российские подлодкиРассказало издание The National Interest
Как отмечает Джерри Хендрикс, директор Программы военных стратегий и оценок в Центре новой американской безопасности, в США сильно снизился уровень подготовки военных и производства техники (противолодочной борьбы). Так, на авианосцах больше не используют противолодочные самолёты S-3 Viking, а команды экипажей вертолётов на учениях оттачивают все навыки недостаточно. То же самое касается экипажей надводных кораблей.
В то же время с подводными лодками России и Китая ситуация противоположная. При этом России всё же, как считает автор, далеко до достижений и возможностей, которые были в советскую эпоху. Хендрикс подчёркивает, что в плане технических усовершенствований из-за нехватки бюджета РФ не смогла достичь успеха. А вот США и их партнёры допустили такое отставание из-за сосредоточения на войнах в Афганистане и Ираке.
Сейчас в РФ, согласно докладу CSIS, имеются 56 подлодок, и это в пять раз меньше, чем было в Советском Союзе. При этом к бою из них готова максимум половина.
В Китае же сейчас имеется более 70 субмарин, причём это число постепенно увеличивается. В то же время по характеристикам китайская техника всё же хуже российской и американской.
США могут похвастаться сейчас 52 ударными субмаринами (всего их требуется армии 48 единиц), однако к 2029 году их количество уменьшится до 41. Сейчас власти страны думают над тем, как можно увеличить количество подводных лодок, но возможностей для этого на данный момент немного. Ожидается, что лишь в конце 20-х и начале 30-х годов их станет 40-41 единица.
В целом всё же Россия и Китай представляют некую угрозу для Америки. Объясняется это тем, что у США нет современных средств противолодочной борьбы. Поэтому пока в этом смысле некое преимущество у российской стороны.