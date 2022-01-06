Кто сильнее: американские корабли или российские подлодки

Сейчас в РФ, согласно докладу CSIS, имеются 56 подлодок, и это в пять раз меньше, чем было в Советском Союзе. При этом к бою из них готова максимум половина.

В Китае же сейчас имеется более 70 субмарин, причём это число постепенно увеличивается. В то же время по характеристикам китайская техника всё же хуже российской и американской.

США могут похвастаться сейчас 52 ударными субмаринами (всего их требуется армии 48 единиц), однако к 2029 году их количество уменьшится до 41. Сейчас власти страны думают над тем, как можно увеличить количество подводных лодок, но возможностей для этого на данный момент немного. Ожидается, что лишь в конце 20-х и начале 30-х годов их станет 40-41 единица.

В целом всё же Россия и Китай представляют некую угрозу для Америки. Объясняется это тем, что у США нет современных средств противолодочной борьбы. Поэтому пока в этом смысле некое преимущество у российской стороны.