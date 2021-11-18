Кто сильнее: армия современной России или позднего СССР?

ВКС России и ВВС Советского Союза. В России модернизировали или модифицировали советскую технику. Однако скорость производства очень маленькая: менее одного самолёта в год. Появилась у РФ в отличие от СССР и беспилотная авиация. Есть говорить в целом, то боевой авиации у России 2 тысячи единиц (в СССР было 4 тысячи), стратегической - 110 единиц (в СССР - 162), транспортной - 400 единиц (в СССР - 1,5 тысячи), крупных беспилотников - 1 тысяча единиц, а вертолётов - 1,5 тысячи (в СССР - 6 тысяч). По одному баллу получили обе страны: за темпы производства самолётов - Советский Союз, за наличие беспилотных летательных аппаратов - РФ.

Военно-морской флот. В РФ сейчас морской флот по общей численности в два раза меньше, чем в СССР: крупных кораблей около 300 единиц, в то время как в СССР было примерно 600 единиц. Из техники именно российского производства здесь всего 90 единиц. Что касается других видов техники, то авианесущих кораблей у РФ нет, хотя у Советского Союза их было 6 единиц, количество атомных субмарин у России составляет 47 единиц (у СССР -196), дизельных субмарин - 24 единицы (у СССР - примерно 200 единиц). Баллы вновь получают оба государства: у Советского Союза он за масштабы производства и боевые возможности, у РФ - за наличие высокоточного и гиперзвукового ракетного оружия.

Боевой опыт. Что касается СССР, то это победа во Второй мировой, предоставление помощи Северной Корее (50-е годы), Вьетнаму (70-е годы), Афганистану. У России были конфликты на Кавказе, война в Чечне, конфликт в Южной Осетии. До сих пор идёт военная операция по поддержке правительства Сирии. Кроме того, в некоторых африканских странах начали работу частные военные компании. Дополнительный балл по этому критерию уходит РФ.

Тактика ведения боя. Тактику Россия унаследовала у СССР. В то же время РФ переняла опыт американцев, который заключается в обеспечении воздушного и ракетного превосходства (техническое преимущество как основное условие победы). Кроме того, российские военные уже создали множество тактик борьбы с регулярными войсками, террористами. В целом армия РФ более «компактная», но в своих возможностях она ограничена сильнее, чем советская. Среди преимуществ российской армии - увеличение количества рядовых и сержантов, служащих по контракту, появление наёмников. За это страна получает ещё один балл.

По итогам сравнения у СССР набралось 5 баллов, а у России - 4 балла. И в советские времена, и сейчас идёт «холодная война» с США, однако если раньше техника была у той и другой страны сопоставима по характеристикам, то сейчас российская значительно уступает американской. Кроме того, сейчас важную роль в военной сфере играет и Китай. Наиболее важные различия между армиями СССР и РФ - это производственная мощность, быстрое развитие науки, общая численность Вооружённых сил у Советского Союза и меньшая численность, меньшие затраты на содержание армии, наличие лучших ракетных систем и богатый боевой опыт у России.