Кто станет следующей ядерной державой

Во-первых, как отметил автор, с 2017 году Северная Корея способна нанести удар по США межконтинентальной баллистической ракетой с ядерным зарядом, что снижает доверие к гарантии безопасности США для Южной Кореи (потому что после такого Штаты точно будут более осторожны в “общении” с КНДР).

Во-вторых, США и Южная Корея начинают расходиться во взглядах на безопасность. Южная Корея хочет, чтобы альянс США был в основном сосредоточен на Северной Корее, в то время как она продолжает вести осторожные беседы с Китаем.

Небольшие независимые ядерные силы сдерживания для Южной Кореи - хороший способ частично “заделать этот раскол в альянсе”. Но есть опасения, как отреагирует регион - Северная Корея, Китай, Япония.

В случае с Японией все проще. Отношения с Южной Кореей могут быть холодными, но настоящая война между ними крайне маловероятна. Южная Корея не будет бомбить Японию, и наоборот. Если Япония и станет ядерной державой, то только из-за угроз со стороны Северной Кореи и Китая. Более важно то, как отреагируют Северная Корея и Китай.

Они, конечно, будут критиковать это решение и называть его “дестабилизирующим, агрессивным, частью более широкого американского гегемонистского заговора и так далее”, как отмечает издание.

Позиция Северной Кореи и Китая, что Южная Корея должна оставаться безъядерной, сродни одностороннему разоружению (крайне нереалистичные ожидания)