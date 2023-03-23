Кто-то начал рассылать людям запрограммированные на взрыв флешки

Пока что в результате этой кампании пострадал только один журналист. Репортер вставил USB-накопитель в свой компьютер, в результате чего тот взорвался. Впоследствии он получил "легкие травмы рук и лица". К счастью, без серьезных последствий.

В других случаях журналисты либо не подключали накопитель, либо подключали его неправильно, либо какие-то другие аппаратные ограничения не позволили взрывчатке воспламениться, сообщает Ars Technica. Флешки были начинены RDX, химическим веществом, которое обычно используется в C-4 и других пластиковых взрывчатых веществах.

Неясно, кто стоит за всем этим. Правоохранители ведут расследование.