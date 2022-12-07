Кто-то отдал $95 тыс за пару джинс, найденных после кораблекрушения 1857 года

Брюки затонули вместе с судном SS Central America у побережья Каролины во время урагана в сентябре 1857 года и очень хорошо сохранились благодаря анаэробной среде, в которой они были найдены.

Пароход SS Central America курсировал между Центральной Америкой и Восточным побережьем США в 1850-х годах. Во время своего злополучного последнего рейса он перевозил 587 пассажиров и членов экипажа. Среди его груза были тысячи свежеотчеканенных монет 1857 года, а также более старые золотые монеты и золотые слитки.