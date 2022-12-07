Наука и технологии
16:20, 07 декабря 2022
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Кто-то отдал $95 тыс за пару джинс, найденных после кораблекрушения 1857 года

Ну, носить их точно никто не собирается

Пара мужских джинсов, найденных в обломках парохода XIX века, была продана на аукционе на прошлой неделе за огромную сумму – 95 тыс долларов. Согласно описанию аукционного дома, это самая ранняя из известных пар застегивающихся на пять пуговиц рабочих брюк, которые, скорее всего, были изготовлены в 1850-х годах.

Кто-то отдал $95 тыс за пару джинс, найденных после кораблекрушения 1857 года

Брюки затонули вместе с судном SS Central America у побережья Каролины во время урагана в сентябре 1857 года и очень хорошо сохранились благодаря анаэробной среде, в которой они были найдены.

Пароход SS Central America курсировал между Центральной Америкой и Восточным побережьем США в 1850-х годах. Во время своего злополучного последнего рейса он перевозил 587 пассажиров и членов экипажа. Среди его груза были тысячи свежеотчеканенных монет 1857 года, а также более старые золотые монеты и золотые слитки.

Кто-то отдал $95 тыс за пару джинс, найденных после кораблекрушения 1857 года

Holabird Americana

SS Central America томилась на дне океана до 1988 года, когда охотник за сокровищами Томми Грегори Томпсон возглавил экспедицию, чтобы обнаружить затонувшее судно и извлечь золото и другие артефакты с помощью дистанционно управляемых аппаратов.

Джинсы были обнаружены в багажнике торговца из Сан-Франциско по имени Джон Демент.

Источник фото:Holabird Americana
Источник:Ars Technica
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