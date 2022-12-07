Кто-то отдал $95 тыс за пару джинс, найденных после кораблекрушения 1857 года

Кто-то отдал $95 тыс за пару джинс, найденных после кораблекрушения 1857 годаНу, носить их точно никто не собирается
Пара мужских джинсов, найденных в обломках парохода XIX века, была продана на аукционе на прошлой неделе за огромную сумму – 95 тыс долларов. Согласно описанию аукционного дома, это самая ранняя из известных пар застегивающихся на пять пуговиц рабочих брюк, которые, скорее всего, были изготовлены в 1850-х годах.
Брюки затонули вместе с судном SS Central America у побережья Каролины во время урагана в сентябре 1857 года и очень хорошо сохранились благодаря анаэробной среде, в которой они были найдены.
Пароход SS Central America курсировал между Центральной Америкой и Восточным побережьем США в 1850-х годах. Во время своего злополучного последнего рейса он перевозил 587 пассажиров и членов экипажа. Среди его груза были тысячи свежеотчеканенных монет 1857 года, а также более старые золотые монеты и золотые слитки.
SS Central America томилась на дне океана до 1988 года, когда охотник за сокровищами Томми Грегори Томпсон возглавил экспедицию, чтобы обнаружить затонувшее судно и извлечь золото и другие артефакты с помощью дистанционно управляемых аппаратов.
Джинсы были обнаружены в багажнике торговца из Сан-Франциско по имени Джон Демент.