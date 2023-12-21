Кто-то прикупил на eBay турбореактивный двигатель Concorde за $728 тысяч

Однако есть существенная оговорка — условием продажи British Airways на момент перехода из владения авиакомпании было то, что двигатель, единственный, находящийся в частных руках, с неповрежденными форсажной камерой и табличкой с серийным номером двигателя, предназначен только для «статического или демонстрационного использования». Не имеющий аналогов двигатель, идентифицированный как CBE 083, двигатель может похвастаться интересной историей под крыльями Concorde, о чем подробнее вы можете прочитать в источнике.

Хотя мечты о воздушных эскападах не имеют под собой почвы, творческие возможности этого культового артефакта безграничны.

Станет ли он центральным элементом выставки или превратится в авангардную мебель?