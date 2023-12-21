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Наука и технологии
20:50, 21 декабря 2023
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Кто-то прикупил на eBay турбореактивный двигатель Concorde за $728 тысяч

С форсажной камерой

Необычный случай для eBay: смелый любитель авиации стал обладателем турбореактивного двигателя Rolls-Royce Olympus 593 — бывшего силового агрегата легендарного сверхзвукового лайнера Concorde. За 728 240 долларов незнакомец получил уникальный двигатель с характерной форсажной камерой от Concorde G-BFKW (позднее G-BOAG).

Однако есть существенная оговорка — условием продажи British Airways на момент перехода из владения авиакомпании было то, что двигатель, единственный, находящийся в частных руках, с неповрежденными форсажной камерой и табличкой с серийным номером двигателя, предназначен только для «статического или демонстрационного использования». Не имеющий аналогов двигатель, идентифицированный как CBE 083, двигатель может похвастаться интересной историей под крыльями Concorde, о чем подробнее вы можете прочитать в источнике.

Хотя мечты о воздушных эскападах не имеют под собой почвы, творческие возможности этого культового артефакта безграничны.

Станет ли он центральным элементом выставки или превратится в авангардную мебель?

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Двигатель
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#самолет
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#EBAY
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#покупка
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