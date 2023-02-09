Кто-то сломал Интернет? Крупнейшие в мире сайты страдали от сбоев в одно время

Первые сообщения появились в Twitter, когда пользователи сообщили, что у них “вылезла” ошибка, гласящая, что они достигли своего "лимита твитов" на день. Такой лимит есть (2 400 твитов в день), но большинство людей сообщили о получении этого сообщения даже учитывая, что тот день они ничего не писали. В ответ на жалобы на странице поддержки Twitter появилось короткое заявление с извинениями за причиненные неудобства.

Почти с такой же проблемой столкнулись пользователи Facebookи Instagram. Они сообщали, что не могут публиковать новые истории или выходить в Facebook Messenger. Downdetector показал всплеск сообщений об ошибках на обеих платформах около 16:30 вечера по восточному времени в среду, примерно в то же время, когда проблемы начались и у Twitter.

Также некоторые пользователи YouTube сообщили, что в тот же день не смогли попасть на главную страницу платформы. Вместо этого их встречало простое сообщение: "Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз". YouTube признал жалобы пользователей, заявив, что они "изучают" причину неполадок и скоро примут меры.

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