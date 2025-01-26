Кто только не хочет завладеть TikTok в США. На очереди Microsoft

Опубликовано 26 января 2025, 11:351 мин.
Кто только не хочет завладеть TikTok в США. На очереди MicrosoftMicrosoft и Oracle ведут переговоры
Microsoft захотела купить TikTok. Oracle и Microsoft обсуждают сделку по приобретению глобальных операций TikTok, пишут западные СМИ. Потенциальное соглашение, которое, как сообщается, поддерживает Белый дом, позволит ByteDance, материнской компании TikTok, сохранить небольшой пакет акций. Oracle будет контролировать алгоритм работы приложения, сбор данных и обновление ПО.
В настоящее время Oracle предоставляет большую часть серверной инфраструктуры TikTok. По словам анонимного источника, если сделка состоится, Oracle будет играть более активную роль в мониторинге приложения и «уменьшении контроля со стороны Китая».
Роль Microsoft в переговорах неясна. В 2020 году Microsoft вместе с Oracle и Walmart пыталась приобрести TikTok, но эта сделка сорвалась. По сообщениям, Walmart не участвует в новом раунде обсуждений из-за высокой стоимости приложения.