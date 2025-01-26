Кто только не хочет завладеть TikTok в США. На очереди Microsoft

В настоящее время Oracle предоставляет большую часть серверной инфраструктуры TikTok. По словам анонимного источника, если сделка состоится, Oracle будет играть более активную роль в мониторинге приложения и «уменьшении контроля со стороны Китая».

Роль Microsoft в переговорах неясна. В 2020 году Microsoft вместе с Oracle и Walmart пыталась приобрести TikTok, но эта сделка сорвалась. По сообщениям, Walmart не участвует в новом раунде обсуждений из-за высокой стоимости приложения.