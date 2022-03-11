Кто в Samsung зарабатывает больше всего денег

Это бывший глава мобильного подразделения Дон-Джин Кох (D. J. Koh). Он заработал 11,8 млрд вон (9,63 млн долларов) в 2021 году, включая бонусы на сумму 4,04 млрд вон (3,3 млн долларов) и пенсионное пособие в размере 6,43 млрд вон (5,2 млн долларов). Кох покинул свою должность в декабре.

Ким Хёк Сок (Kim Hyuk-seok), который раньше руководил бизнесом бытовой техники Samsung, также ушёл в отставку в прошлом году. Он был вторым самым высокооплачиваемым руководителем компании после Коха — заработал 10,3 млрд вон (8,4 миллиона долларов).

Третьим самым высокооплачиваемым руководителем Samsung в прошлом году стал Ким Ки Нам (Kim Ki-nam). В прошлом году он ушел с поста руководителя полупроводникового бизнеса и теперь руководит исследованиями и разработками в области технологий будущего. Заработал 8,64 миллиарда вон (7 млн долларов).