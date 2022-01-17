Кто владеет большинством подводных интернет-кабелей в мире

Дело в том, что в 2020 году Google, Amazon, Meta и Microsoft потратили на подводные коммуникации более $90 млрд. Из-за выхода этих компаний на данный рынок упала прибыль традиционных игроков, таких как NEC, ASN и Subcom.

При этом снизилась стоимость передачи данных через океан. Цена упала даже для конкурентов этих четырёх американских компаний. Кроме того, увеличилась пропускная способность кабелей на 41%.

Аналитики считают, что в 2024 году Google, Amazon, Meta и Microsoft станут владельцами более 30 подводных кабелей протяжённостью 1600 км каждый. Они будут соединять все континенты мира.