Кто владеет большинством подводных интернет-кабелей в мире

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Кто владеет большинством подводных интернет-кабелей в миреВсего 4 компании
The Wall Street Journal сообщил, что всего четыре компании — Google, Amazon, Meta и Microsoft — владеют 66% подводных трансконтинентальных кабелей. Они сильно увеличили свою долю с 2012 года. Тогда эти компании владели менее 10%.
Дело в том, что в 2020 году Google, Amazon, Meta и Microsoft потратили на подводные коммуникации более $90 млрд. Из-за выхода этих компаний на данный рынок упала прибыль традиционных игроков, таких как NEC, ASN и Subcom.
При этом снизилась стоимость передачи данных через океан. Цена упала даже для конкурентов этих четырёх американских компаний. Кроме того, увеличилась пропускная способность кабелей на 41%.
Аналитики считают, что в 2024 году Google, Amazon, Meta и Microsoft станут владельцами более 30 подводных кабелей протяжённостью 1600 км каждый. Они будут соединять все континенты мира.
Источник: TJ