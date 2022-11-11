Кто все эти люди, которые занимаются криптовалютами? Теперь есть их портрет

Использовались данные 2021 года. Выборка составила более семи тысяч клиентов.

Выяснилось, что типичный пользователь криптовалюты среди мужчин — это человек 28 лет из Москвы или Московской области. У него есть Apple iPhone. В половине случаев он совершает операции с криптовалютой через телефон, а не компьютер. В среднем такой клиент переводит 200 000 рублей или 0,16 биткойна за одну транзакцию.

Женщин среди пользователей криптовалюты почти в три раза меньше. В основном, это девушки 27 лет из Москвы или Московской области.

BitBanker также сообщил, что россияне начали чаще заводить криптовалютные кошельки после февраля.