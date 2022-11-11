Кто все эти люди, которые занимаются криптовалютами? Теперь есть их портрет

Кто все эти люди, которые занимаются криптовалютами? Теперь есть их портретОсобенно это интересно на фоне огромного падения рынка
Криптовалютный банк BitBanker проанализировал данные клиентов и составил портрет среднего держателя криптовалют. Оказалось, что это мужчина.
Использовались данные 2021 года. Выборка составила более семи тысяч клиентов.
Выяснилось, что типичный пользователь криптовалюты среди мужчин — это человек 28 лет из Москвы или Московской области. У него есть Apple iPhone. В половине случаев он совершает операции с криптовалютой через телефон, а не компьютер. В среднем такой клиент переводит 200 000 рублей или 0,16 биткойна за одну транзакцию.
Женщин среди пользователей криптовалюты почти в три раза меньше. В основном, это девушки 27 лет из Москвы или Московской области.
BitBanker также сообщил, что россияне начали чаще заводить криптовалютные кошельки после февраля.