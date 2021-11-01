Кто заражается коронавирусом чаще: привитые или переболевшие

В исследовании участвовали госпитализированные с COVID-19 пациенты. Всего были изучены данные по 7348 людям. Часть пациентов была привита двумя дозами вакцины, а часть вообще не проходила вакцинацию, но ранее уже болела коронавирусной инфекцией.

Учёные увидели, что ПЦР-тест был положительным чаще среди тех, кто не проходил вакцинацию. Среди людей, привитых препаратом Pfizer, вероятность заразиться была в 5,11 раза ниже, чем среди переболевших. Если речь шла о более эффективном препарате Moderna, то разрыв составлял и вовсе 7,30 раза. Среди переболевших возрастом 18-49 лет риск заразиться был в 2,57 раза выше, чем среди привитых.