«Ку-ку! Я вас вижу», или почему стоит дважды подумать перед установкой камер дома

Опубликовано 26 июля 2024, 01:38
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«Ку-ку! Я вас вижу», или почему стоит дважды подумать перед установкой камер домаНужно быть внимательнее
Пара установила камеры видеонаблюдения в доме и не заметила, как их взломали. Пользовательница TikTok поделилась историей о непредвиденных последствиях установки домашних камер безопасности, на что ссылается Лента.ру в своей недавней статье. Женщина рассказала, как они с мужем установили в своем доме камеры Foscam, и выяснили позже, что неизвестные получили к ним доступ.
Неприятности начались, когда они услышали незнакомую музыку, доносящуюся из подвала, которую они сначала приписали забытой игрушке. Однако, проведя расследование, муж обнаружил нечто тревожное. Он быстро удалился, заметно потрясенный, и попросил жену спуститься вниз. Там через камеры они услышали мужской голос, который сказал: «Ку-ку! Я вас вижу», сопровождаемый женским смехом на заднем плане.
Испугавшись, супруги отсоединили камеры и выбросили их, поклявшись никогда больше не использовать подобные устройства. Женщина посоветовала другим использовать надежные пароли для своих камер наблюдения, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.