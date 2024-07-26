«Ку-ку! Я вас вижу», или почему стоит дважды подумать перед установкой камер дома

Неприятности начались, когда они услышали незнакомую музыку, доносящуюся из подвала, которую они сначала приписали забытой игрушке. Однако, проведя расследование, муж обнаружил нечто тревожное. Он быстро удалился, заметно потрясенный, и попросил жену спуститься вниз. Там через камеры они услышали мужской голос, который сказал: «Ку-ку! Я вас вижу», сопровождаемый женским смехом на заднем плане.

Испугавшись, супруги отсоединили камеры и выбросили их, поклявшись никогда больше не использовать подобные устройства. Женщина посоветовала другим использовать надежные пароли для своих камер наблюдения, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.