Куба погрузилась во тьму из-за тотального блэкаута

Национальная электроэнергетическая система была полностью отключена в 11:00 по местному времени, объявило министерство энергетики в X. Хотя некоторым районам удалось частично восстановить электроснабжение с помощью микросетей, ситуация на момент написания материала оставалась критической.

Правительство призвало жителей экономить электроэнергию и объявило о закрытии школ и некритичных предприятий для смягчения последствий. Премьер-министр Мануэль Марреро признал необходимость временно «парализовать» экономику для решения энергетической чрезвычайной ситуации.