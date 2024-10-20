Куба погрузилась во тьму из-за тотального блэкаута

Опубликовано 20 октября 2024, 06:451 мин.
Куба погрузилась во тьму из-за тотального блэкаутаЭнергетический кризис
Куба в пятницу погрузилась во тьму после того, как по всей стране произошла остановка основных электростанций. Блэкаут, последний в серии энергетических кризисов, подчеркнул состояние стареющей энергосети страны и дефицит топлива, пишут СМИ.
Национальная электроэнергетическая система была полностью отключена в 11:00 по местному времени, объявило министерство энергетики в X. Хотя некоторым районам удалось частично восстановить электроснабжение с помощью микросетей, ситуация на момент написания материала оставалась критической.
Правительство призвало жителей экономить электроэнергию и объявило о закрытии школ и некритичных предприятий для смягчения последствий. Премьер-министр Мануэль Марреро признал необходимость временно «парализовать» экономику для решения энергетической чрезвычайной ситуации.