Куба в скором времени создаст свою вакцину от COVID-19

Ранее итальянский профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда рассказал как человечеству защититься от новой разновидности коронавируса.



По его словам, есть несколько методов профилактики омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Например, носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. При этом очень важным «пунктом» является наращивание темпов вакцинации населения.



11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали уже 24 ноября.