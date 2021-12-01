Куба в скором времени создаст свою вакцину от COVID-19

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Куба в скором времени создаст свою вакцину от COVID-19В частности, и от нового штамма
Биомедицинский холдинг BioCubaFarma, находящийся на Кубе, занялся разработкой вакцины против нового омикрон-штамма коронавируса, этой информацией поделился директор организации Эдуардо Мартинес Диас.
Мы внимательно изучили отчеты о новом варианте "омикрон". Мы уже разрабатываем специальные вакцины. При необходимости разработаем их в короткие сроки
Эдуардо Мартинес Диас
Директор BioCubaFarma
Ранее итальянский профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда рассказал как человечеству защититься от новой разновидности коронавируса.
По его словам, есть несколько методов профилактики омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Например, носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. При этом очень важным «пунктом» является наращивание темпов вакцинации населения.
11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали уже 24 ноября.
Источник: Twitter