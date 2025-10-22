Кубсат «ИнноСат3» начал отслеживать морской трафик по всему миру

На борту спутника установлены два независимых приёмника АИС с разной компонентной базой. Они работают одновременно по двум международным каналам (AIS1 и AIS2) на частотах 161,975 и 162,025 МГц. Приёмники получают данные о судне в формате NMEA: идентификатор, размеры, курс, скорость, географические и временные координаты. За два часа «ИнноСат3» обрабатывает более 23 000 сообщений.

Антенный модуль спутника оснащён двумя полуволновыми диполями, которые разворачиваются из рулона после вывода на орбиту.

Летные испытания показали готовность приёмников к эксплуатации, а результаты станут основой для развития орбитальной группировки и морских сервисов, отметил Александр Хохлов, руководитель проектов малых космических аппаратов Геоскана.

Сейчас на орбите находятся 15 спутников Геоскана.