Куда с фронта делись танки Leopard и ChallengerИ для чего их хранят
Отсутствие видимой бронетехники в районе Артемовска (известного на украинском языке как Бахмут) вызывает подозрения, считает военный эксперт, полковник в запасе Рустем Клупов, Герой России и ветеран военной разведки. Он сделал это заявление в интервью «Московскому комсомольцу».
Клупов предполагает, что немецкие танки Leopard и британские Challenger, которых сейчас не видно на передовой, держат в резерве для крупного наступления. Эксперт считает, что после массового развертывания западной бронетехники можно будет точно определить ее намерения.
Однако он уточнил, что, возможно, наша разведка обладает более полной информацией, но открытых данных о военной технике противника нет. Он добавил, что украинцы пытаются отвлечь внимание российских сил от своих основных направлений.