Куда с фронта делись танки Leopard и Challenger

Клупов предполагает, что немецкие танки Leopard и британские Challenger, которых сейчас не видно на передовой, держат в резерве для крупного наступления. Эксперт считает, что после массового развертывания западной бронетехники можно будет точно определить ее намерения.

Однако он уточнил, что, возможно, наша разведка обладает более полной информацией, но открытых данных о военной технике противника нет. Он добавил, что украинцы пытаются отвлечь внимание российских сил от своих основных направлений.