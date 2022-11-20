Куда уж старше: "Джеймс Уэбб" обнаружил две старейшие галактики

Куда уж старше: "Джеймс Уэбб" обнаружил две старейшие галактикиОсталось это подтвердить
Космический телескоп “Джеймс Уэбб” обнаружил две примечательные галактики GLASS-z12 и GLASS-z10, которые существовали спустя 350 и 450 млн лет после Большого взрыва. Если данные подтвердятся, то это будут одни из старейших из известных человечеству галактик.
Предыдущим рекордсменом является галактика под названием GN-z11, которая уже существовала спустя 400 млн лет после Большого взрыва и была открыта в 2016 году космическим телескопом Хаббл и обсерваторией Кека.
"Мы были поражены, обнаружив самый далекий звездный свет, который кто-либо когда-либо видел", - сказал доктор Рохан Найду, астроном из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института.
"Хотя расстояния до этих ранних источников еще предстоит подтвердить с помощью спектроскопии, их чрезвычайная яркость представляет собой настоящую загадку, бросающую вызов нашему пониманию формирования галактик", - добавил Паскаль Оеш, астроном из Женевского университета.
Новые наблюдения Вебба подталкивают астрономов к консенсусу относительно того, что необычное количество галактик в ранней Вселенной были намного ярче, чем ожидалось.