Куда уж старше: "Джеймс Уэбб" обнаружил две старейшие галактики

Предыдущим рекордсменом является галактика под названием GN-z11, которая уже существовала спустя 400 млн лет после Большого взрыва и была открыта в 2016 году космическим телескопом Хаббл и обсерваторией Кека.

"Мы были поражены, обнаружив самый далекий звездный свет, который кто-либо когда-либо видел", - сказал доктор Рохан Найду, астроном из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института.