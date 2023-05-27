Кукла для битья: Twitter вновь столкнулась с судебным иском

PR-компания и Twitter прекратили сотрудничество в ноябре, но компания утверждает, что гигант социальных сетей игнорировал их просьбы об оплате. Это не первый случай, когда Twitter обвиняют в неуплате, так как ранее 10 поставщиков подали иски против компании с момента приобретения Маском.

В дополнение к иску PR-компании, три бывших руководителя, включая бывшего генерального директора Парага Агравала, подали в суд на Twitter, требуя более 1 миллиона долларов на судебные издержки. Bloomberg также сообщил, что Twitter просрочил выплаты более чем на 10 миллионов долларов различным небольшим компаниям, начиная от услуг по связям с общественностью и заканчивая фирменными товарами. Поставщики жаловались, что Twitter перестал отвечать лично, а вместо этого предоставлял автоматические ответы, что заставляло их думать, что их сообщения обрабатываются ботом.