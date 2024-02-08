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Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 20:15
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Кулаками после драки не машут, но FTC раскритиковала сделку Microsoft и Activision

Введение в заблуждение при приобретении Activision Blizzard
Федеральная торговая комиссия (FTC) внесла сумятицу в завершенную сделку по приобретению компанией Microsoft компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Всего через неделю после того, как Microsoft уволила почти 2000 сотрудников своего игрового подразделения, включая персонал Activision Blizzard, FTC подала жалобу, обвинив технологического гиганта в том, что он неверно изложил свои планы.

FTC утверждает, что Microsoft обещала рассматривать Activision Blizzard как независимое подразделение, избегая излишеств и увольнений. Однако недавние сокращения, направленные, в частности, на «области дублирования» между компаниями, противоречат этим предыдущим заверениям. Это вызывает «опасения относительно истинного характера приобретения и его потенциальных антиконкурентных последствий», отмечает регулятор.

FTC теперь добивается временной приостановки уже свершенного приобретения на время проведения дальнейшего расследования. Кроме того, FTC утверждает, что увольнения препятствуют их способности защищать пострадавших сотрудников.

Теперь уже суд решит, удовлетворять ли просьбу FTC о временном приостановлении. Microsoft, скорее всего, будет отстаивать свою позицию и бороться за законность своих действий.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#Microsoft
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#Activision Blizzard