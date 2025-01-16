Купившим якобы «антиковидные» маски Razer начали возвращать деньги

Маски продавались по цене около 100 долларов за штуку в 2021 и 2022 годах. Решение FTC стало результатом расследования, в ходе которого выяснилось, что Razer ложно утверждала, что маски были зарегистрированы FDA и прошли лабораторные испытания с эффективностью фильтрации бактерий 99%, и что они обеспечивают лучшую защиту по сравнению со стандартными масками.

Однако маски никогда не проходили сертификацию FDA или Национального института охраны труда и здоровья (NIOSH) и не соответствовали стандартам N95.

Занавес.

Сторонние испытания показали, что эффективность фильтрации Zephyr достигает всего 86,3%, что значительно ниже 95%, необходимых для сертификации N95.

Потребители, купившие маску, получат полный возврат денег через чек или PayPal.