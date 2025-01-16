Наука и технологии
Опубликовано 16 января 2025, 16:53
1 мин.

Купившим якобы «антиковидные» маски Razer начали возвращать деньги

FTC договорилась
Федеральная торговая комиссия США (FTC) договорилась о возмещении более 1 миллиона долларов 6 764 потребителям, купившим маски Razer Zephyr, которые продавались как маски класса N95 во время пандемии COVID-19.
Купившим якобы «антиковидные» маски Razer начали возвращать деньги

© Razer

Маски продавались по цене около 100 долларов за штуку в 2021 и 2022 годах. Решение FTC стало результатом расследования, в ходе которого выяснилось, что Razer ложно утверждала, что маски были зарегистрированы FDA и прошли лабораторные испытания с эффективностью фильтрации бактерий 99%, и что они обеспечивают лучшую защиту по сравнению со стандартными масками.

Однако маски никогда не проходили сертификацию FDA или Национального института охраны труда и здоровья (NIOSH) и не соответствовали стандартам N95.

Занавес.

Сторонние испытания показали, что эффективность фильтрации Zephyr достигает всего 86,3%, что значительно ниже 95%, необходимых для сертификации N95.

Потребители, купившие маску, получат полный возврат денег через чек или PayPal.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Razer
,
#деньги