Наука и технологии
Сегодня 15:55
Курьерские службы начали доставку мелких посылок при помощи дронов
Пока лишь в единственном городе в США
В сети появилась информация о том, что Wing — дочерняя компания холдинга Alphabet, в состав которого также входит и всем известная Google — начала заниматься доставкой мелких грузов при помощи дронов. Пока она занимается этим лишь в одном единственном городе Кристиансбурге, но в дальнейшем список территорий, где Wing будет осуществлять свою деятельность, легко может расшириться.
По словам самой компании, они первые, кто занялся коммерческой доставкой грузов реальным потребителям с помощью дронов на территории США. Совместно с Wing в проекте участвуют FedEx, Walgreens и Sugar Magnolia. Уже сейчас компания может доставлять через дронов такие грузы, как безрецептурные лекарства, мелкие закуски и подарки.
В случае, если покупатели хотят воспользоваться новым средством доставки, им достаточно просто заказать товары в Walgreens или Sugar Magnolia, но сделать это надо непосредственно через мобильное приложение Wing. В таком случае дрон доставит посылку и оставит ее на землю в заранее определенном месте.
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