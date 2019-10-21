Курьерские службы начали доставку мелких посылок при помощи дронов

По словам самой компании, они первые, кто занялся коммерческой доставкой грузов реальным потребителям с помощью дронов на территории США. Совместно с Wing в проекте участвуют FedEx, Walgreens и Sugar Magnolia. Уже сейчас компания может доставлять через дронов такие грузы, как безрецептурные лекарства, мелкие закуски и подарки.

В случае, если покупатели хотят воспользоваться новым средством доставки, им достаточно просто заказать товары в Walgreens или Sugar Magnolia, но сделать это надо непосредственно через мобильное приложение Wing. В таком случае дрон доставит посылку и оставит ее на землю в заранее определенном месте.