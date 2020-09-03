Курьеры начали вешать смартфоны на деревья для получения заказов

Журналисты обнаружили такие смартфоны рядом со станциями доставки товаров Amazon и магазинов Whole Foods в пригороде Чикаго. Чтобы понять, как работает схема, нужно знать, что курьеры на собственных авто получают заказы через приложение Amazon Flex. При распределении заказов приложение ищет курьеров по смартфонам, которые находятся ближе всех к центрам сортировки посылок. Система определяет местоположение гаджета с точностью до пяти метров.

То есть заказ поступит в первую очередь на смартфоны, которые находятся рядом со станцией. У курьера затем будет пара минут, чтобы принять заказ. Хитрые курьеры же синхронизируют два смартфона, один оставляют на дереве рядом с центром, а другой возят с собой.