Курьеры не нужны: США начали активно переходить на доставку товаров беспилотниками

Сегодня в 12:51
1 мин.
Курьеры не нужны: США начали активно переходить на доставку товаров беспилотникамиЧтобы охватить миллионы клиентов
Популярный в США супермаркет Walmart решил расширить возможности своей доставки с помощью беспилотников. Всего планируется охватить до 4 млн домохозяйств и доставлять порядка 1 млн заказов в год.
Заниматься разработкой маршрутов и управлением дронами будет партнёр супермаркета компания DroneUp. Доставка будет осуществляться из 34 магазинов в 6 штатах: Вирджинии, Техасе, Арканзасе, Аризоне, Флориде и Юте.
После сбора заказа в магазине сотрудник прикрепит его к дрону и отправит адресату. Беспилотник сбросит заказ на лужайку или площадку возле дома. Стоить доставка будет порядка $4.