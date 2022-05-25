Курьеры не нужны: США начали активно переходить на доставку товаров беспилотниками

Заниматься разработкой маршрутов и управлением дронами будет партнёр супермаркета компания DroneUp. Доставка будет осуществляться из 34 магазинов в 6 штатах: Вирджинии, Техасе, Арканзасе, Аризоне, Флориде и Юте.

После сбора заказа в магазине сотрудник прикрепит его к дрону и отправит адресату. Беспилотник сбросит заказ на лужайку или площадку возле дома. Стоить доставка будет порядка $4.