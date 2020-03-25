Курильщиков и вейперов предупредили о повышенной опасности коронавирусной инфекции

В связи с коронавирусной инфекцией нового типа многие эксперты в основном предостерегают людей пожилого возраста. Среди них болезнь часто развивается наихудшим образом. Однако, как оказалось, в группу риска попадают и любители покурить. Причём неважно, идёт речь об обычных сигаретах или об электронных.

Как говорит представитель Американской ассоциации пульмонологов, человек, который вейпит или курит, подвергает себя риску более тяжело перенести инфекцию. Дело в том, что при вейпинге выделяются токсичные химические вещества, которые вредят клеткам лёгких и меняют их метаболизм. Это, в свою очередь, ограничивает иммунную систему организма.

Эксперты отметили, что вспышка коронавирусной инфекции в Китае показала, что курильщики и жители городов с высоким уровнем загрязнения имели более тяжёлые симптомы.