Куриное мясо напечатали на 3D-принтере

Наука и технологии
Сегодня в 18:01
Куриное мясо напечатали на 3D-принтереИ поджарили лазером
Учёные из Колумбийского университета напечатали на 3D-принтере куриное мясо и изучили, как разные режимы готовки с помощью лазера влияют на его вкус.
В эксперименте учёные использовали изготовленные из куриного пюре слои мяса в форме треугольников и квадратов. Эти куски поджаривали с помощью синего светодиодного лазера длиной волны 445 нм и мощностью 5-10 Вт. Также применялись лазеры ближнего (980 нм) и среднего (10,6 мкр) ИК-диапазонов. Ещё учёные просто пожарили куриное мясо в обычной печи.
Исследователей интересовало, как траектория луча лазера влияет на скорость приготовления мяса. Как оказалось, куски, приготовленные в обычной печи, потеряли в два раза больше веса и объёма, чем приготовленные с помощью лазера. Всё дело во времени готовки — в печи дольше.
Лучше всего для приготовления подошёл синий лазер. Кроме того, оказалось сделанное с помощью лазера мясо вкуснее.