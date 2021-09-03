Куриное мясо напечатали на 3D-принтере

В эксперименте учёные использовали изготовленные из куриного пюре слои мяса в форме треугольников и квадратов. Эти куски поджаривали с помощью синего светодиодного лазера длиной волны 445 нм и мощностью 5-10 Вт. Также применялись лазеры ближнего (980 нм) и среднего (10,6 мкр) ИК-диапазонов. Ещё учёные просто пожарили куриное мясо в обычной печи.

Исследователей интересовало, как траектория луча лазера влияет на скорость приготовления мяса. Как оказалось, куски, приготовленные в обычной печи, потеряли в два раза больше веса и объёма, чем приготовленные с помощью лазера. Всё дело во времени готовки — в печи дольше.

Лучше всего для приготовления подошёл синий лазер. Кроме того, оказалось сделанное с помощью лазера мясо вкуснее.