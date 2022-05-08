Курс доллара на AliExpress снизился до 70 рублей

Рубль начал укрепляться к доллару и евро с середины марта. Это случилось благодаря валютному и капитальному контролю со стороны ЦБ: спрос на валюту попросту упал. Кроме того, экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки. Сейчас Банк России постепенно снижает валютные и капитальные ограничения. А это значит, что рубль снова, скорее всего, ослабнет. По прогнозам экспертов, курс может установиться на отметке 75 рублей за доллар к концу года.