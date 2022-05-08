Курс доллара на AliExpress снизился до 70 рублей

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Курс доллара на AliExpress снизился до 70 рублейДостигнута новая психологическая отметка
По данным сайта Helpix, курс рубля по отношению к доллару на AliExpress достиг отметки в 70,35. Для сравнения: месяц назад, 8 апреля, конвертация на сайте происходила по курсу около 91 рубля.
Сейчас показатели довольно близки к курсу ЦБ, который составляет 67,38 рубля. На AliExpress конвертация довольно выгодная, лучше, чем у Gearbest и Geekbuying.
Рубль начал укрепляться к доллару и евро с середины марта. Это случилось благодаря валютному и капитальному контролю со стороны ЦБ: спрос на валюту попросту упал. Кроме того, экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки. Сейчас Банк России постепенно снижает валютные и капитальные ограничения. А это значит, что рубль снова, скорее всего, ослабнет. По прогнозам экспертов, курс может установиться на отметке 75 рублей за доллар к концу года.