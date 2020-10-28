Курящие с ранних лет умирают от проблем с сердцем в пять раз чаще

Исследователи, о работе которых пишет ТАСС, отметили, что возраст начала курения — очень важный фактор риска. Учёные проанализировали данные, собранные по опросам о состоянии здоровья жителей США. Эти опросы проводились с 1997 по 2014 год. Исследователи также узнали причины смерти и продолжительность жизни участников опросов.

Анализ подтвердил, что курильщики намного больше подвержены риску кардиологических болезней. Также выяснилось, что американцы, начавшие курить в 10 лет и раньше, в 4,8-5 раз чаще умирали от болезней сердца, чем некурящие люди. Для курильщиков, начавших в 10-14 лет, риск был повышен в три раза, а для курильщиков, которые пристрастились к сигаретам в 15-20 лет, — в 2,5-2,8 раза.

Хорошая новость в том, что риск можно снизить, если бросить курить. Чем раньше, тем лучше.