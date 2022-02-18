Кувейт разрешил женщинам воевать без оружия

Помимо этого, женщин-солдат обязали покрывать голову. На гражданских это правило не распространяется. Активисты осудили эту политику, пишет The Guardian.

Женщины Кувейта признаются, что не понимают, почему существуют такие ограничения. В стране женщины уже давно работают во всех областях, в том числе в полиции.

Ранее консервативный депутат, член парламента страны Хамдан аль-Азми утверждал, что присутствие женщин на боевых ролях «не соответствует женской природе». Этот депутат является приверженцем ислама. Интересно, что при этом Кувейт считается одним из самых открытых обществ в Персидском заливе.