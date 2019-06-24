«Кузнечик» поможет шифровать российский трафик

Деятельностью комитета руководит собственно ФСБ. «Магму» и «Кузнечик» он предлагает использовать в протоколах TLS, с помощью которых осуществляется защита данных в браузерах, мессенджерах и электронной почте.

Если Росстандарт утвердит проект комитета, то отечественные криптографические алгоритмы будут использовать при разработке программного обеспечения для защиты каналов связи. То есть в маршрутизаторах и устройствах для защиты IP-сетей от атак и угроз. Они должны будут защищать персональные данные или информацию, которой обмениваются государственные информационные системы.

Интересно, что ранее эксперты из Люксембурга сообщали о найденных в «Кузнечике» скрытых особенностях, которые могут свидетельствовать о специально заложенных уязвимостях.