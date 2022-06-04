Кузнечики доказали, что для нормального существования вида достаточно только самок

Партеногенетические виды, у которых самки размножаются бесполым путем, относительно редки. Ранее считалось, что редкость этого типа бесполого размножения связана с отсутствием приспособленности у потомства. Теперь же учёные поменяли мнение и решили, что причина, скорее, в сложности.

«Женский» вид Warramaba virgo не только не уступает другим кузнечикам, но является единственным, кто распространился по всему континенту с запада на восток Австралии. Исследователи предположили, что весь вид мог развиться из одной очень успешной особи. А все остальные члены популяции, по сути, стали её клонами.

«Поиск пары требует времени и энергии и сопряжён с повышенным риском нападения хищников. Если мы можем избавиться от самцов и по-прежнему иметь жизнеспособное потомство, а вид процветает, то зачем нам вообще заниматься сексом?», — отметили исследователи.