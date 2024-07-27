Квантовая электроника стала ближе к реальности: исследование «состояния излома»

Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует, что этими состояниями, которые выступают в качестве путей электропроводности на краях материалов, можно манипулировать для регулирования потока электронов в квантовых системах.

Команда успешно контролировала эти состояния в бислойном графене Бернала, прокладывая путь к созданию квантовой межсоединенной сети. В отличие от традиционных переключателей, которые регулируют ток через затворы, эта инновация предполагает точное формирование и удаление самих путей, пишут ученые.

Этот прорыв может произвести «революцию» в квантовых вычислениях и устройствах, обеспечив метод передачи квантовой информации на большие расстояния без потерь.