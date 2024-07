Квантовая физика помогла доказать лучшую электропроводность пептидов

Свернутые лучше

Недавнее исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что свернутые пептиды проводят электричество лучше, чем их развернутые аналоги. Исследователи из Института передовых наук и технологий Бекмана использовали эксперименты с одной молекулой, моделирование молекулярной динамики и квантовую механику для подтверждения своих выводов.