Квантовая физика помогла доказать лучшую электропроводность пептидов

Опубликовано 26 июля 2024, 13:47
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Квантовая физика помогла доказать лучшую электропроводность пептидовСвернутые лучше
Недавнее исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что свернутые пептиды проводят электричество лучше, чем их развернутые аналоги. Исследователи из Института передовых наук и технологий Бекмана использовали эксперименты с одной молекулой, моделирование молекулярной динамики и квантовую механику для подтверждения своих выводов.
Ведущий исследователь Чарльз Шредер объяснил, что перемещение электронов, имеющий решающее значение для таких процессов, как фотосинтез и дыхание, усиливается в пептидах со свернутой структурой.
Аспирант Раджарши Самайдар обнаружил, что пептиды с вторичной, свернутой структурой обладают значительно более высокой проводимостью, чем пептиды с первичной, развернутой структурой.
Команда подтвердила эти результаты с помощью компьютерного моделирования и квантово-механических расчетов.