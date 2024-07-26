Квантовая физика помогла доказать лучшую электропроводность пептидов

Ведущий исследователь Чарльз Шредер объяснил, что перемещение электронов, имеющий решающее значение для таких процессов, как фотосинтез и дыхание, усиливается в пептидах со свернутой структурой.

Аспирант Раджарши Самайдар обнаружил, что пептиды с вторичной, свернутой структурой обладают значительно более высокой проводимостью, чем пептиды с первичной, развернутой структурой.

Команда подтвердила эти результаты с помощью компьютерного моделирования и квантово-механических расчетов.