"Квантовая флейта" заставила свет двигаться невиданным ранее способом

Как и музыкальный инструмент, квантовая флейта команды представляет собой кусок металла с полостью, доступ к которой осуществляется через ряд отверстий на поверхности. Но вместо звуковых волн это устройство предназначено для света.

“Как и в музыкальном инструменте, вы можете посылать фотоны одной или нескольких длин волн по всему устройству, и каждая длина волны создает "ноту", которая может быть использована для кодирования квантовой информации", - сказал Дэвид Шустер, ведущий автор исследования.

Эти различные ноты, по словам команды, могут работать как квантовые биты (кубиты) данных. В своих экспериментах с устройством исследователи смогли контролировать взаимодействие до пяти кубитов одновременно, используя сверхпроводящую электрическую цепь в качестве главного кубита.

Но, возможно, самое странное в этой квантовой флейте то, что она работает, манипулируя фотонами. Эти частицы света обычно не взаимодействуют друг с другом, но в новом устройстве команде удалось заставить все фотоны взаимодействовать друг с другом одновременно, после того как энергия в системе достигла критической точки.