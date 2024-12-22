Наука и технологии
Опубликовано 22 декабря 2024, 07:30
1 мин.

Квантовому моделированию нашли применении в солнечной энергетике

Для изучения переноса электронов
Исследователи из Университета Райса совершили прорыв в моделировании молекулярного переноса электронов. Этот процесс жизненно важен для переноса энергии в растениях и клеточного дыхания, но его трудно смоделировать из-за «квантовых сложностей». В ходе работы также были определены условия, оптимизирующие перенос энергии, что открывает путь к созданию более совершенных светоулавливающих материалов
Квантовому моделированию нашли применении в солнечной энергетике
© Ferra

Команда использовала квантовый симулятор с ионной ловушкой для воссоздания динамики переноса электронов, улавливая детали, часто упускаемые традиционными методами. Они манипулировали такими факторами, как энергетические зазоры, связи и рассеяние в окружающей среде, чтобы изучить, как они влияют на движение электронов.

Команда планирует распространить это исследование на более сложные системы, такие как перенос заряда в ДНК, и изучить квантовую когерентность в биологической передаче энергии.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, как квантовые симуляторы могут раскрыть суть процессов, имеющих решающее значение для возобновляемых источников энергии и молекулярной электроники.

Источник:Rice University
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Солнце
,
#квантовый