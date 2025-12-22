Наука и технологии
Опубликовано 22 декабря 2025, 09:00
1 мин.

Квантовую запутанность предложили использоваться для связки дронов при ЧС

Без интернета и мобильной связи
Учёные из США предложили способ связи, который может изменить работу дронов во время стихийных бедствий. Вместо интернета, мобильной сети или радиосигналов они предлагают использовать квантовую запутанность.
Обычно любая передача данных, будь то сообщение или видео, проходит через интернет или беспроводные сети. Такая связь уязвима: сигнал может пропасть, а данные — быть перехвачены. В условиях пожаров, наводнений или землетрясений шанс ошибки выше.

Исследователь Александр ДеРьё из Virginia Tech вместе с коллегами изучил, как дроны могут обмениваться информацией с помощью квантово связанных частиц — кубитов. Если изменить состояние одного кубита, второй меняется автоматически — даже на большом расстоянии. Это позволяет передавать информацию без обычных каналов связи.

Команда разработала специальную обучающую систему для групп дронов и протестировала её в симуляциях. Результаты показали, что такой подход работает лучше традиционных методов.

Учёные подчёркивают, что до реального применения технологии ещё далеко — возможно, 10−15 лет. Однако прогресс идёт быстро, а потенциал «огромен».

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дрон
,
#квантовый