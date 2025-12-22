Квантовую запутанность предложили использоваться для связки дронов при ЧС

Обычно любая передача данных, будь то сообщение или видео, проходит через интернет или беспроводные сети. Такая связь уязвима: сигнал может пропасть, а данные — быть перехвачены. В условиях пожаров, наводнений или землетрясений шанс ошибки выше.

Исследователь Александр ДеРьё из Virginia Tech вместе с коллегами изучил, как дроны могут обмениваться информацией с помощью квантово связанных частиц — кубитов. Если изменить состояние одного кубита, второй меняется автоматически — даже на большом расстоянии. Это позволяет передавать информацию без обычных каналов связи.

Команда разработала специальную обучающую систему для групп дронов и протестировала её в симуляциях. Результаты показали, что такой подход работает лучше традиционных методов.

Учёные подчёркивают, что до реального применения технологии ещё далеко — возможно, 10−15 лет. Однако прогресс идёт быстро, а потенциал «огромен».