Квантовые батареи: как зарядить устройства будущего, нарушая правила времени

Квантовые батареи: как зарядить устройства будущего, нарушая правила времениИ законы классической физики?
Ученые из Токийского университета исследовали тайны квантовых батарей, предполагая революционный скачок в технологии зарядки. В отличие от обычных батарей, использующих химические вещества, такие как литий, квантовые батареи хранят энергию в квантовых состояниях микроскопических частиц. В новаторском эксперименте лазеры, линзы и зеркала действовали как крупномасштабная квантовая батарея, демонстрируя потенциал «неопределенного причинно-следственного порядка».
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Этот поражающий воображение квантовый эффект бросает вызов линейной причинности, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни, позволяя шагам зарядки происходить одновременно, а не последовательно. Ведущий исследователь Юаньбо Чен (Yuanbo Chen) рассказывает об удивительном повышении эффективности и улучшении хранения энергии, наблюдаемых в квантовых батареях. Поразительно, но исследование показывает, что зарядное устройство меньшей мощности может превзойти более мощный аналог, опровергая общепринятые представления о зарядке.
Пока квантовые батареи существуют в виде лабораторных экспериментов, но ученые стремятся собрать воедино различные аспекты, чтобы создать функциональную квантовую батарею. Перспектива заряжать устройства, изменяя правила времени, может переосмыслить будущее хранения энергии, прокладывая путь к созданию более эффективных и мощных батарей, которые бросят вызов нашему интуитивному пониманию физического мира.