Квантовые батареи: как зарядить устройства будущего, нарушая правила времени

Этот поражающий воображение квантовый эффект бросает вызов линейной причинности, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни, позволяя шагам зарядки происходить одновременно, а не последовательно. Ведущий исследователь Юаньбо Чен (Yuanbo Chen) рассказывает об удивительном повышении эффективности и улучшении хранения энергии, наблюдаемых в квантовых батареях. Поразительно, но исследование показывает, что зарядное устройство меньшей мощности может превзойти более мощный аналог, опровергая общепринятые представления о зарядке.