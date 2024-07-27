Квантовые датчики стали использовать в «атомном мире»

Традиционно квантовые датчики опирались на несовершенства кристаллических решеток, что ограничивало их разрешающую способность. Инновационный подход, заключающийся в использовании одной молекулы, прикрепленной к наконечнику сканирующего туннельного микроскопа, позволяет расположить датчик очень близко к исследуемому атому. Этот метод позволяет получать детальные изображения, похожие на снимки МРТ, но в гораздо более «тонком» масштабе.

Ученые считают, что он может произвести революцию в материаловедении, создании квантовых устройств и биохимии.