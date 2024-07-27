Опубликовано 27 июля 2024, 12:45
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Квантовые датчики стали использовать в «атомном мире»Он обнаруживает магнитные поля
Ученые создали первый в мире квантовый датчик, способный обнаруживать магнитные поля на атомном уровне. Этот новый датчик использует технологию одиночных молекул для достижения беспрецедентного пространственного разрешения, позволяя ученым визуализировать и измерять электрические и магнитные поля с точностью до десятых долей ангстрема.
Традиционно квантовые датчики опирались на несовершенства кристаллических решеток, что ограничивало их разрешающую способность. Инновационный подход, заключающийся в использовании одной молекулы, прикрепленной к наконечнику сканирующего туннельного микроскопа, позволяет расположить датчик очень близко к исследуемому атому. Этот метод позволяет получать детальные изображения, похожие на снимки МРТ, но в гораздо более «тонком» масштабе.
Ученые считают, что он может произвести революцию в материаловедении, создании квантовых устройств и биохимии.