Квантовые инженеры «сжали» лазерные частоты

В лабораторных экспериментах исследователи манипулировали лазерными импульсами в оптических волокнах, делая свет более организованным. Это позволило датчикам обнаруживать газы, такие как сероводород, почти в два раза быстрее. Однако этот процесс идет на компромисс, поскольку в этом случае немного сложнее измерить точный цвет света.

Этот прорыв важен, поскольку он позволяет преодолеть естественную случайность света в крошечных масштабах, сообщают учёные. Цель состоит в том, чтобы использовать эти более точные датчики в реальных ситуациях, таких как обнаружение опасных утечек газа или мониторинг состояния здоровья.