Квантовые инженеры «сжали» лазерные частоты

Опубликовано 19 января 2025, 04:301 мин.
Квантовые инженеры «сжали» лазерные частотыРади более чувствительных датчиков газа
Ученые разработали способ сделать газовые датчики более точными с помощью техники, называемой «квантовым сжатием». Эти датчики, называемые «частотными гребенками» и использующие специальные лазеры, уже используются для обнаружения утечек метана и даже признаков инфекции в образцах дыхания. Новый метод делает датчики еще более точными и быстрыми.
© Casey Cass/CU Boulder
В лабораторных экспериментах исследователи манипулировали лазерными импульсами в оптических волокнах, делая свет более организованным. Это позволило датчикам обнаруживать газы, такие как сероводород, почти в два раза быстрее. Однако этот процесс идет на компромисс, поскольку в этом случае немного сложнее измерить точный цвет света.
Этот прорыв важен, поскольку он позволяет преодолеть естественную случайность света в крошечных масштабах, сообщают учёные. Цель состоит в том, чтобы использовать эти более точные датчики в реальных ситуациях, таких как обнаружение опасных утечек газа или мониторинг состояния здоровья.