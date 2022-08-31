Квантовые компьютеры скоро станут обыденностью: ученые запутали более десятка фотонов

Следуя новой технике, исследователи создали до 14 запутанных фотонов в оптическом резонаторе, которые могут быть целенаправленно и очень эффективно подготовлены в определенные квантовые физические состояния. Новый метод может облегчить создание мощных и надежных квантовых компьютеров, а также послужить безопасной передаче данных в будущем.

"Хитрость этого эксперимента заключалась в том, что мы использовали один атом для испускания фотонов и их переплетения очень специфическим образом", - говорят авторы работы. Для этого исследователи поместили атом рубидия в центр оптической полости - своего рода эхо-камеры для электромагнитных волн. С помощью лазерного излучения определенной частоты можно было точно управлять состоянием атома. Используя дополнительный управляющий импульс, исследователи также специально вызвали испускание фотона, который запутался в квантовом состоянии атома.

В промежутках атомом манипулировали определенным образом. Таким образом, удалось создать цепочку из 14 частиц света, которые были спутаны друг с другом вращением атома и приведены в нужное состояние.