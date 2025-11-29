Квантовые компьютеры выяснят, что всё-таки происходит внутри нейтронных звёзд

Чтобы разобраться, как ведёт себя вещество в условиях невероятной плотности и температуры, например внутри нейтронной звезды или в первые мгновения существования Вселенной, исследователям нужен так называемый фазовый диаграмма — карта, показывающая, как материя меняет своё состояние. Классические компьютеры с такими расчётами не справляются.

По словам Кристин Мушик из Института квантовых вычислений Университета Ватерлоо, квантовые компьютеры могут помочь там, где обычные машины уже бессильны. Команда создала упрощённую одномерную фазовую диаграмму и протестировала её на ионном квантовом компьютере в США.

Учёные использовали колебания пойманных в ловушку ионов как вспомогательные кубиты. Такая новая схема позволила провести расчёты быстрее и точнее. Как отмечает Мушик, эта работа продвигает не только их исследование, но и всю область квантовых вычислений.